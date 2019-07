Amazon Prime Day 2019, ecco alcune delle offerte che ci saranno

Quest’anno ci saranno due giorni di Amazon Prime Day, dal 15 luglio al 16 luglio, 48 ore di offerte messe a disposizione da Amazon, nel secondo evento per popolarità sul noto sito di e-commerce dopo il Black Friday, che si tiene a novembre.

Il Prime Day è un evento dedicato soprattutto agli appassionati di tecnologia, con molti dispositivi che possono essere trovati in offerta lampo e non. Per poter usufruire degli sconti, bisogna essere iscritti ad Amazon Prime, a differenza del Black Friday che è aperto a tutti. Chi non è ancora iscritto, può sfruttare il mese di prova gratuito, che si può trovare a questo indirizzo per la registrazione gratis per 30 giorni (potendo partecipare al Prime Day).

Per quanto riguarda le offerte che sono state svelate in anteprima dalla stessa Amazon, ci sono svariati prodotti popolari che potrebbero interessare molti utenti, da smartphone di fascia alta a TV 4K. Per chi ha Amazon Echo potrà accedere alle offerte già da sabato 13 luglio, basterà chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte?”.

Offerte degli Amazon Echo e altri dispositivi Amazon

Sugli Amazon Echo ci sono offerte per tutte le tipologie di dispositivo.

Echo Show 5 sarà venduto a 59 euro invece di 89, con un risparmio di 30 euro

Echo Show costerà 189,99 euro invece di 229,99 euro, con un risparmio di 40 euro

Kindle Paperwhite a 94,99 euro rispetto ai 129,99 euro attuali, con risparmio per 35 euro

Fire TV Basic a 24,99 euro, invece di 39,99 euro con risparmio di 15 euro

Ring Video Doorbell 2 a 139 euro, invece di 199,99 euro ed un risparmio di 60 euro

Tutte le altre offerte del Prime Day 2019

Le altre offerte di smartphone e dispositivi tecnologici riguardano le più importanti marche, da Apple a Samsung, passando per Huawei. In questo caso non sono disponibili i prezzi dei vari dispositivi. Inoltre queste offerte potrebbero essere attivate per un tempo limitato e finire nelle offerte lampo.