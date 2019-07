Bologna in ansia per Mihajlovic: lascia la panchina per motivi di salute

Il Bologna ha comunicato che Sinisa Mihajlovic non allenerà la squadra la prossima stagione. Il tecnico ha lasciato inaspettatamente la panchina per degli imminenti problemi di salute. L’allenatore serbo è ricoverato in ospedale a Bologna per una grave malattia.

Come riferito dalla società, l’allenatore, 50 anni, dovrà sottoporsi ad una “terapia d’urto” e per questo non prenderà parte alla nuova stagione. Questo è il motivo che lo ha portato a lasciare il ritiro pre-campionato della squadra, a Castelrotto in provincia di Bolzano.

Oggi pomeriggio ci sarà una conferenza stampa dove lo stesso Sinisa Mihajlovic spiegherà le proprie condizioni di salute. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio ed Inter ed ha iniziato la carriera da tecnico alla corte di Mancini. Come allenatore si è seduto sulle panchine di Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino.