Ferrero ha comprato i biscotti danesi di Kelsen Group per 300 milioni di dollari

L’azienda dolciaria Ferrero ha acquisito i biscotti danesi Royal Dansk e Kjeldsens, i quali sono venduti in tutto il mondo, spesso usati come biscotti regalo, tipici dell’industria dei dolci in Danimarca.

Kelsen Group opera in tutto il mondo, ha in totale 400 dipendenti e nello scorso anno ha venduto per 157 milioni di dollari. La sede è a Norre Snede in Danimarca, dove vengono prodotti i biscotti.

L’acquisto è stato perfezionato da Cth, uno holding belga che è collegata alla Ferrero, e sarà attivo nel primo trimestre del 2020, nel quale sono compresi anche due fabbriche a Norre Snede e Ribe. Con questo acquisto, Cth migliora la sua posizione sul mercato dei biscotti “premium” assortiti.

Kelsen Group fa parte di un’altra cordata legata ai dolci, la Campbell International, che ha altre aziende di biscotti ed attività di ristorazione in vari paesi. “Rimarremo nel mercato del Nord America”, ha dichiarato il Ceo di Campbell International.