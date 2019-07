Giappone, terremoto di magnitudo 6 in mare

Un forte terremoto ha colpito il Giappone, con un’intensità di magnitudo 6 ed epicentro in mare. Per il momento non stati lanciati allarmi per tsunami. La scossa è stata rilevata alle ore 8.57 locali, quando erano le 2.57 in Italia, con epicentro al largo delle isole Amami, che fanno parte dell’arcipelago meridionale delle Ryukyo.

I dati che sono stati pubblicati dall’agenzia di vulcanologia e geofisica italiana (Ingv) e americana (Usgs) hanno riferito che il terremoto ha avuto un ipocentro a 250 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato rilevato a 169 chilometri dalla città di Amami.

Nessun danno ad edifici o cose è stato riportato. Le autorità giapponesi stanno monitorando la situazione, ma per il momento non ci sono allarmi tsunami.