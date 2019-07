Mihajlovic: “Ho la leucemia, vincerò anche questa sfida”

Come previsto ed annunciato, nel pomeriggio Sinisa Mihajlovic si è presentato in conferenza stampa per spiegare le ragioni del suo addio in panchina, come era trapelato in mattinata, con “non precisati motivi di salute”. Ora ha spiegato di avere la leucemia e per questo dovrà sottoporsi alle cure.

“Ho chiesto riservatezza perché volevo essere io il primo a dare la notizia. Alcuni giornali non hanno rispettato questa mia richiesta. Abbiamo fatto degli esami e c’erano delle anomalie che non erano presenti 4 mesi fa – ha spiegato Mihajlovic – abbiamo detto che avevo la febbre, ma ho la leucemia, da martedì sarò in ospedale per vincere anche questa sfida”.

Durante la conferenza stampa ha parlato scherzosamente di Sabatini, riferendosi alle condizioni di salute: “All’inizio ero geloso di Walter perché tutte le attenzioni mediche erano su di lui”, ha detto in conferenza Mihajlovic.

Ora il Bologna dovrà affrontare la stagione senza il suo allenatore, che conta di poter tornare in panchina quanto prima.