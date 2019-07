Trump ha chiesto lo sblocco dei fondi per il muro col Messico

Il presidente Trump continua l’offensiva sui fondi necessari per la realizzazione del muro con il Messico, chiedendo alla Corte suprema di sbloccare i fondi del Pentagono che la Casa Bianca ha richiesto per iniziare la costruzione del muro.

Il muro sarebbe costruito in California, Arizona e New Mexico, come comunicato dall’amministrazione Trump, che da mesi cerca di farsi approvare i fondi, prima passando per il Congresso, che però è a maggioranza democratica, e poi con il Pentagono.

Questi fondi erano stati bloccati lo scorso mese dalla Corte federale di San Francisco, un altro stop per la promessa fatta da Trump in campagna elettorale nel 2016 e che vorrebbe realizzare anche per avere un vantaggio nelle presidenziali 2020.