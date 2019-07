Uragano Barry, oltre 50mila già evacuati in Louisiana

I 7,54 milioni di abitanti della Louisiana sono in stato di allerta per l’arrivo dell’uragano Barry, già pronti ad affrontare la tempesta, con alcune zone che sono già senza corrente elettrica. La tempesta tropicale Barry sta attaccando lo stato del sud degli Stati Uniti, con la città più grande New Orleans che sta subendo già le prime inondazioni.

Le evacuazione sono state accelerate dalle autorità, con i voli cancellati negli aeroporti coinvolti e gli sbarramenti anti alluvione sono stati attivati. L’uragano potrebbe entrare in azione in qualsiasi momento, come riferito dal National Hurricane Center.

Alcuni abitanti hanno evacuato le città in maniera autonoma, facendo le valigie e lasciando le proprie abitazioni. Già oggi potrebbe diventare un urugano, come hanno riportato le autorità.