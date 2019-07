Wimbledon, vince la Halep sulla Williams in due set

La vittoria di Wimbledon 2019 va a Simona Halep, che nella finale contro Serena Williams ha vinto in due set con il punteggio di 6-2, 6-2. Prima vittoria del torneo inglese per la Halep e con questa vittoria entra nelle prime quattro del mondo.

La gara non ha avuto storia, con la Halep che ha giocato una partita solida ed efficace, sotto gli occhi di Meghan Markle, una sua grande amica, la quale era presente in tribuna ad assistere al match.

La gara è stata archiviata dalla giocatrice rumena in 57 minuti, poche le occasioni per Serena Williams, che non è mai sembrata in partita. Domani la finale maschile tra Federer e Djokovic.