Alitalia, presentano le offerte Atlantia, Toto, Lotito e Avianca

Oggi alle 18 si è chiuso il termine per la presentazione delle offerte ad Alitalia a Mediobanca, con Atlantia, Lotito, Toto e Avianca che le hanno inviate a Mediobanca, che si occuperà di gestire la trattativa. Le offerte saranno valutate da Ferrovie dello Stato, che ha scelto Mediobanca come advisor.

Nelle offerte i partecipanti hanno dovuto indicare la quota per la quale intendono partecipare, la quota economica ed una sorta di garanzia finanziaria per la quota economica.

Domani le offerte saranno valutate dal Cda di Fs, fissato per le ore 12.30. Dopo questo passaggio si passerà al Mise ed ai commissari di Alitalia impegnati alla formazione della cordata. Si rispetterà così la data imposta da Di Maio, del 15 luglio, per la formazione della cordata che si unirà a Delta-Fs, già dichiarati partecipanti per entrare in Alitalia.