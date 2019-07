Il 16 luglio ci sarà l’eclissi di Luna, poi i meteoriti

Il mese di luglio vedrà molti eventi nel cielo, dall’eclissi di Luna del 16 luglio, allo sciame di meteoriti che continuerà fino ad agosto ed avrà il picco nel giorno di San Lorenzo. Inoltre Saturno e Giove saranno più visibili e splendenti del solito.

L’eclissi di Luna del 16 luglio sarà un evento irripetibile, ultima occasione per vederne una almeno parziale prima del 2021. Senza contare che siamo nel periodo storico che ricorda i 50 anni dal viaggio dell’uomo sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin posarono il loro modulo sul terreno lunare.

L’eclissi parziale di Luna

Martedì ci sarà la Luna piena e si potrà vedere mentre un pezzo sarà “ombreggiato” dalla Terra, subito dopo il tramonto. Per chi vorrà ammirare l’evento dalla prima sera si dovrebbe già intravedere. Secondo gli esperti l’orario in cui si vedrà meglio sarà alle 20.45, quando inizierà ad entrare nella penombra della Terra. In totale durerà cinque ore e mezza, ma alle 22 inizierà l’entrata nel cono d’ombra della Terra, che durerà fino alle 23.30, con una parte di Luna che sarà colorata di rosso.

#16luglio Eclisse parziale di #Luna 🌞 🌏🌝

▶️ https://t.co/DK7mVI3fIc Una bella #Eclisse molto bassa sull'orizzonte sudest. Da segnalare la presenza del brillante Saturno a soli 7° di distanza, ma soprattutto non ne vedremo un'altra prima del 2023… non mancate! #LunarEclipse pic.twitter.com/UbKqZB2VU3 — Coelum Astronomia (@Coelum_news) July 11, 2019

Per poterla vedere non servirà un’attrezzatura speciale, basterà un meteo non troppo invadente con le nuvole. Per chi ha a disposizione un telescopio la visione risulta essere sicuramente molto più dettagliata.

Lo sciame di stelle cadenti

Nel mese di luglio iniziano anche gli sciami di stelle cadenti, che si fanno più frequenti e vistosi. Intorno al 15 luglio, infatti, lo sciame delle Perseidi dovrebbe iniziare a mostrarsi in cielo. Sono quelle più attese dagli esperti, perché sono quelle più facilmente visibili, anche se il picco, come è noto, ci sarà ad agosto, nei giorni di San Lorenzo.