Red Dead Redemption 2 in 8K su PS5 potrebbe pesare 400 GB

Sia Sony che Microsoft hanno già comunicato che le nuove console next-gen, PS5 e Scarlett, manterranno i lettori ottici, il che permetterà di continuare le vendite in formato fisico, per la gioia di negozi fisici come GameStop, che sarebbero a rischio qualora si passasse al formato digitale.

La dimensione dei giochi è cresciuta molto nell’ultimo periodo, con Cyberpunk 2077 (uscita ad aprile) che peserà più di 80 GB, mentre Red Dead Redemption 2, uscito negli scorsi mesi, aveva superato i 100 GB. Secondo uno degli esponenti di vertice di GameStop, Frank Hamlin, una riedizione di Red Dead Redemption 2 in risoluzione 8K verrebbe a pesare oltre 400 GB.

Sia la PlayStation 5 che Xbox Scarlett dovrebbero essere in grado di supportare tale risoluzione, ma per ora non ci sono giochi in commercio da poter sfruttare questa potenza. Non è chiaro se tutti i giochi in uscita per PS5 andranno a supportare la risoluzione 8K, soprattutto quelli più pesanti tripla A.