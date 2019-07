Silverstone, vince Hamilton davanti Bottas e Leclerc. Incidente Vettel-Verstappen

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Silverstone, con una gara fortunata che gli ha permesso di sopravanzare Bottas, partito in pole position e che ha mantenuto la testa della gara finché non è stata chiamata la Safety Car per l’uscita di Giovinazzi.

La Safety Car per l’incidente di Giovinazzi ha avvantaggiato Hamilton e Vettel che ancora non avevano effettuato il loro pit stop, con il ferrarista che si è ritrovato virtualmente secondo, con Bottas che avrebbe dovuto effettuare il secondo pit stop per il cambio gomme obbligatorio.

Penalizzato Charles Leclerc dalla Safety Car, a causa di un errore di strategia che lo ha fatto rientrare un giro dopo rispetto a Verstappen, perdendo la posizione. Nei giri successivi Verstappen ha attaccato Vettel, il quale nella contromossa è andato a tamponare il pilota olandese, penalizzando la gara di entrambi.