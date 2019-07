Trump è andato contro gli accordi sul nucleare per Obama

L’ex ambasciatore britannico Kim Darroch, dopo lo scandalo dei commenti usciti su Donald Trump, ha rivelato alcuni dettagli sulle operazioni di accordo con l’Iran, annullati dall’amministrazione attuale, rispetto a quella Obama.

“Trump è uscito dagli accordi sul nucleare con l’Iran per fare un dispetto ad Obama”, ha spiegato l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, costretto alle dimissioni dopo le frasi uscite su Trump.

Come riportato da The Mail on Sunday, il presidente Trump è uscito dagli accordi per motivi personali, solo perché erano stati firmati da Obama nel 2015. Secondo le ricostruzioni, Boris Johnson sarebbe andato negli Stati Uniti per convincere Trump a non abbandonare gli accordi a maggio 2018.