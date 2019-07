Usa, black-out a Manhattan, 70mila persone al buio

Un problema elettrico ha causato il black-out nella città di Manhattan, con disagi per circa 70mila abitanti, che si sono ritrovati al buio sabato sera alle ore 19 locali, per alcune ore. Gran parte della città di Manhattan si è ritrovata senza energia elettrica, soprattutto nella zona di Midtown.

Secondo quanto riportato dall’azienda che gestisce l’energia elettrica, ci sarebbe stato un malfunzionamento nella stazione sulla West 49th Street. La società elettrica è Con Edison, che ha gestito la fase di recupero dell’energia e di risoluzione del problema.

Problema anche per la rete di trasporti, che si è paralizzata nelle ore del black-out, creando disagi a chi aveva previsto lo spostamento. Anche alcuni grattacieli sono rimasti al buio, con ascensori che non funzionavano e notevoli disagi per i residenti. Alcuni cittadini si sono improvvisati vigili urbani per cercare di gestire il traffico intenso.