Huawei: “Investiremo 3,1 miliardi in Italia in tre anni”

Huawei investirà 3,1 miliardi di dollari (2,75 miliardi di euro) in Italia nei prossimi tre anni, con la possibilità di creare 3.000 posti di lavoro e più di 2.000 di indotto. A dichiararlo è stato il Ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, a margine di un incontro con la stampa durante la mostra su Leonardo al Castello Sforzesco.

Nello specifico, Huawei investirà 1,9 miliardi in forniture, 1,2 miliardi in marketing e 52 miliardi in ricerca e sviluppo.

“I due paesi, Cina ed Italia, vanno bene in coppia. Negli anni sono destinati a rafforzare la loro partnership”, ha dichiarato Thomas Miao ai cronisti presenti. Sulla regola del Golden Power sul 5G, il Ceo di Huawei Italia ha auspicato che sia fatta in maniera giusta, con la tecnologia che rimanga neutrale e non venga influenzata da ragioni geopolitiche.