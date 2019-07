ArcelorMittal: “Ci vogliono far chiudere”, Di Maio: “Nessuno lo vuole”

Continua lo scontro tra l’azienda ArcelorMittal, che ha preso l’ex Ilva di Taranto, ed il governo, dopo l’inserimento di una norma nel decreto crescita che toglie l’immunità penale all’impresa, rendendo così difficile la gestione. ArcelorMittal ha annunciato la chiusura per il 6 settembre, se non verranno presi provvedimenti a riguardo.

La questione dell’immunità è stata subito presa con allarme dalla società, che ha acquisito l’Ilva, che era posta sotto sequestro e grazie a dei provvedimenti governativi è stato permesso il ritorno in funzione, con conseguente piano industriale ed ambientale della nuova azienda.

Senza l’immunità penale i gestori rischiano così la condanna per fatti risalenti al 2015, quando ancora ArcelorMittal non era entrata in possesso della fabbrica. Di Maio non ha voluto concedere nulla su questo tema, mentre l’azienda è stata netta dal primo giorno.

“Il governo sta lavorando contro la nostra azienda”, ha detto l’ad della società Matthieu Jehl, dopo l’incontro al Mise. Di Maio invece ha sostenuto che “nessuno al tavolo vuole chiudere la fabbrica”. Si preannuncia un mese di scontri, con l’azienda che sembra netta nella sua decisione.