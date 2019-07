Fatta per De Ligt alla Juventus, domani le visite mediche

È il giorno di Matthijs de Ligt, dopo una lunga trattativa portata avanti con l’Ajax, mentre l’accordo con il giocatore c’è stato fin da subito, grazie all’agente Mino Raiola, che in passato ha perfezionato alcune trattative con la Juventus, come era stato con Pogba.

Un contratto da 7,5 milioni di euro più bonus, che porterà lo stipendio a 12 milioni annui. Uno dei giocatori più pagati della Serie A, per il giovane più ambito d’Europa, dopo la grande stagione all’Ajax, arrivato in semifinale.

Non sono state rese note le cifre, ma il trasferimento dovrebbe avvenire per un costo complessivo di 70-80 milioni di euro, per uno dei classe 1999 più promettenti d’Europa. È atteso domani mattina al J Medical, dopo di ché si unirà alla squadra di Sarri per prendere parte al ritiro bianconero.