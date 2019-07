Le migliori offerte di TV e smartphone dell’Amazon Prime Day

Oggi è l’ultimo giorno di offerte su Amazon per il Prime Day, organizzato quest’anno in due giorni, a differenza della scorsa edizione. Il Prime Day è focalizzato su dispositivi informatici ed elettronici, con alcune marche che hanno fatto accordi con Amazon per scontare i loro prodotti. È il caso anche di Apple, che ha permesso degli sconti sugli iPhone XR nel primo giorno di vendite.

Per quanto riguarda gli smartphone, ci sono sconti principamente intorno il 10% dal prezzo precedente, con un risparmio medio tra i 50 ed i 100 euro a dispositivo.

Sulle televisioni ci sono offerte su pannelli 4K di Samsung, oltre anche a soundbar da associare ad una Smart TV.

Gli utenti segnalano che alcune offerte sono molto veloci e che quindi alcuni dispositivi potrebbero essere segnalati da Amazon in offerta e tolti poco dopo. Per accedere alle offerte è necessario essere clienti Prime Day, come segnalato nei giorni scorsi.