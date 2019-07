Niente Juventus su Fifa 20: esclusiva con Konami per PES 2020

Non ci sarà la Juventus su Fifa 20, il gioco di calcio più popolare al mondo, insieme a PES 2020, con il quale la squadra italiana avrà un’esclusiva, non avendo un accordo con EA Sports. Konami è riuscita a strappare un accordo di esclusiva, che creerà un problema a Fifa 20, solitamente sempre efficente in fatto di licenze.

In copertina per PES 2020 ci sarà Miralem Pjanic, come da accordo, inoltre i giocatori della Juventus saranno più precisi perché hanno partecipato ad una fase di perfezionamento digitale delle sagome e renderle più vicine alla realtà. Tutti i giocatori sono stati scannerizzati in 3D, per avere una rappresentazione digitale da usare nel gioco.

PES è stato migliorato da Konami negli ultimi anni soprattutto a livello grafico, con stadi e giocatori che sono molto vicini alla realtà. Il gioco uscirà il 10 settembre su PS4, Xbox One e PC, con la possibilità di acquistare anche una versione “Juventus Club”.

Una giornata piena di annunci per la Juventus, dopo l’annuncio imminente di De Ligt, domani a Torino per le visite mediche.