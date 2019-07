Fondi russi alla Lega, il premier Conte riferirà in Senato il 24 luglio

Non si placa l’attenzione mediatica intorno ai presunti finanziamenti russi sui quali sta indagando la Procura di Milano, con il premier Conte che sarà a riferire in Senato il 24 luglio alle 16.30, come era stato richiesto dalle opposizioni.

Ad annunciarlo il capogruppo al Senato del PD, Andrea Marcucci, al termine della conferenza stampa a Palazzo Madama: “La nostra richiesta è stata accolta, bisogna spiegare la verità”, ha dichiarato l’esponente del Partito Democratico.

Il PD aveva chiesto di riferire in Aula al ministro Salvini, che però ha rifiutato, sostenendo che sarà a disposizione durante il Question Time, cosa che non è piaciuta alle opposizioni, per via dei tempi brevi che saranno a disposizione dei parlamentari per fare le domande.