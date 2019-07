Il parlamentare PD Andrea Romano rivolge un appello in russo a Salvini

Un intervento alla Camera in russo, destinato a Matteo Salvini e che vuole porre l’attenzione sulla questione dei presunti finanziamenti russi alla Lega, con l’audio uscito nelle scorse settimane (qui la traduzione in italiano della conversazione).

Il ministro Salvini non era in Aula, come lui stesso aveva spiegato nei giorni scorsi, ma l’esponente del PD, Andrea Romano, ha voluto lanciare un appello al vicepremier in russo, per sottolineare l’influenza straniera che ci sarebbero sulla Lega.

Il PD chiede a Salvini di presentarsi in Aula a spiegare, con una protesta alla Camera con immagini di incontri tra il ministro e Savoini, spesso presente nei tavoli della Lega. È in corso un’indagine della Procura di Milano, con Salvini che ha fatto appello alla magistratura di procedere in tempi brevi, per poi commentare la sentenza.