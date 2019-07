Instagram ha nascosto i “Like” per un test

Una sperimentazione già attiva in Canada da parte di Instagram, che ora è arrivata anche in Italia e che ha già portato alcune polemiche. Il numero dei “Like” sarà oscurato e sarà visibile solo ai creatori del post, questo, spiega l’azienda, per dare maggiore risalto alle immagini e non al numero di likes.

Una mossa a sorpresa di Instagram, che non dovrebbe creare grossi problemi agli utenti “standard”, ma potrebbe penalizzare i cosiddetti “influencer”, cioè di quelle persone che basano la propria esperienza sul social network sul numero di “Like” ricevuto. È divenuto un lavoro vero e proprio, con la più famosa che è sicuramente Chiara Ferragni, la quale ha aperto un vero e proprio business partendo come influencer.

Per ora nulla di definitivo, fanno sapere da Instagram: “Non è un test A/B, ma stiamo valutando un prototipo di soluzione per ridurre la pressione sul numero dei likes”. La pressione la sentiva soprattutto chi “lavorava” con i likes, avendo degli obiettivi prefissati sulle proprie foto, molto spesso anche sponsorizzate.

Il meccanismo di Instagram è sempre stato più “likes-centrico” rispetto ai contenuti e le interazioni, ora forse gli utenti saranno costretti a cambiare il modo in cui interagire sul social network.