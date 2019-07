Traforo del Monte Bianco, fumo da un bus: chiuso il tunnel

Chiuso il traforo del Monte Bianco, a seguito di un bus in panne, dal quale è uscito fumo a 6,5 chilometri dall’imbocco francese. Il pullman a due piani era diretto in Italia, non è chiaro cosa abbia provocato le fiamme ed il conseguente fumo.

Il mezzo non è riuscito più a ripartire e le autorità hanno chiuso il traforo, evacuando le 67 persone che erano a bordo del pullman. Non ci sono feriti ed ora sono state portate nella parte italiana della galleria. Il pullman sta venendo trainato fuori dal traforo, per permettere la ripresa della circolazione.

L’incidente è avvenuto quando erano le 15 del pomeriggio, con il traffico che si è congestionato nella zona dell’ingresso del traforo, da entrambi i lati. Molte code si sono formate e sono al momento più intense sul lato francese.