Anticipazione Lettera43: stasera o domani Salvini al Colle per chiedere nuove elezioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano online Lettera43, il vicepremier Matteo Salvini è pronto a salire al Colle stasera od al massimo domani mattina per chiedere nuove elezioni. Salvini andrebbe al Colle dopo il suo ritorno da Helsinki, in Finlandia, dove si trovava per il vertice tra ministri dell’Interno. I rumors sarebbero stati confermati dal Quirinale, con Salvini che avrebbe chiesto un incontro urgente.

È ipotizzabile che possa dare delle indicazioni già questa sera su Facebook. I tempi sarebbero stretti, con la finestra per tornare a votare ad ottobre che si chiude il 19 luglio. Non è chiaro il motivo della richiesta di incontro con Mattarella, ma dal Colle sembrano arrivare conferme e Salvini dovrà svelare il contenuto dell’incontro se non oggi, nella giornata di domani.

La situazione politica negli ultimi giorni è peggiorata, con gli scontri nel governo che si sono accentuati dopo l’elezione di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, con i voti favorevoli del M5S, risultati decisivi. Oggi Salvini aveva rilanciato, accusando il Movimento 5 Stelle di essere al governo con il PD in Europa, insieme a Renzi, Macron e Merkel. Qui è possibile trovare l’articolo di Lettera43 che spiega le anticipazioni.