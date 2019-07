Blitz a cosca vicino a Commisso: 14 arresti

Una maxi operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha portato a 14 arresti di esponenti del clan Muià, molto vicina alla cosca Commisso di Siderno. Gli arrestati sono accusati di associazione mafiosa internazionale ed armata, detenzione illegale di armi, esercizio abusivo del credito, usura con l’aggravante mafiosa.

Gli agenti della Squadra mobile di Reggio Calabria, insieme al Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito numerosi perquisizioni in Calabria, Emilia-Romagna e Liguria. Per questo blitz sono stati impiegati oltre 150 agenti. Maggiori dettagli saranno resi noti con una conferenza stampa che si terrà in Questura a Reggio Calabria nel pomeriggio, dove saranno presenti anche il procuratore nazionale antimafia, il procuratore capo di Reggio Calabria e del questore di Reggio Calabria.

Secondo gli inquirenti il clan Muià opera in Canada ed è governata da un organismo composto da diverse persone, le quali sono abituate ad incontri anche all’estero, per evitare la pressione investigativa italiana. Le operazioni avvenivano tra Siderno ed il Canada, con la documentazione, per la prima volta, di incontri che avvenivano all’estero.