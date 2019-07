Brexit, i deputati votano per evitare che venga “bypassato” il parlamento sul No Deal

I membri della Camera dei Comuni hanno approvato un emendamento che non consentirà al prossimo primo ministro di mettere da parte il Parlamento per portare avanti in qualsiasi modo il No Deal. Ogni ipotesi dovrà quindi passare per il voto parlamentare. Un colpo a Boris Johnson, il favorito a prendere il posto di Theresa May, che ha sempre detto di voler uscire il 31 ottobre in “qualsiasi modo”.

Nello specifico si è votato per evitare che il prossimo primo ministro potesse far passare il No Deal bypassando il Parlamento, mostrando di nuovo come i parlamentari eletti vogliano evitare ad ogni costo l’uscita senza accordo. Questo può essere un problema per Boris Johnson, che si troverà con un accordo su cui non è concorde e con l’Europa che ha già dichiarato di non voler rinegoziare con il Regno Unito.

Boris Johnson è dato favorito dai sondaggi su Hunt, il suo sfidante, e la prossima settimana dovrebbe essere eletto primo ministro al posto di Theresa May, secondo il meccanismo inglese di elezione.

L’emendamento è passato con 315 voti favorevoli e 274 voti contrari. A favore dell’emendamento c’era il ministro dell’Economia, Philip Hammond, che dovrebbe essere il primo ad essere revocato dal suo posto, qualora venisse eletto Boris Johnson, a causa delle sue opinioni troppo “moderate” sulla Brexit.