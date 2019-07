Codice rosso, arriva l’ok definitivo del Senato contro la violenza sulle donne

Il testo sulla violenza sulle donne, denominato Codice Rosso, è passato al vaglio definitivo del Senato, con 197 favorevoli, 47 astenuti e nessun voto contrario. Considerando che non sono state apportate modifiche rispetto a quello già approvato dalla Camera nelle scorse settimane, non ci sarà bisogno di un’altra approvazione.

A votare a favore sono stati Lega, Fratelli d’Italia, M5S e Forza Italia, mentre si sono astenuti i senatori di PD e Leu. Con il testo si tutelano le vittime di violenza domestica e di genere. Sarà legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Era stato approvato dal Consiglio dei Ministri a novembre 2018, con la forte spinta della ministra leghista Giulia Bongiorno ed il ministro Alfonso Bonafede. Il testo prevede una “corsia preferenziale” per i reati di violenza sulle donne con iter velocizzato. In occasione dell’approvazione alla Camera sono state inserite delle modifiche, come quella del Revenge porn, norma che aveva fatto discutere maggioranza ed opposizioni, con il M5S che voleva fare un ddl ad hoc per quella tipologia di reato.