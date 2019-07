Conte: “Il no della Lega a von der Leyen può danneggiare l’Italia”

Il premier Conte, con una lettera a Repubblica, ha spiegato le ultime fasi politiche in Europa, dopo l’elezione della von der Leyen come presidente della Commissione europea, grazie anche ai 14 voti del M5S. La Lega ha votato con il gruppo “Identità e Democrazia”, compatto per il no.

Secondo il presidente del Consiglio con il “no” della Lega si potrebbe far più difficile la strada dell’Italia verso un commissario europeo con Portafoglio, considerato un obiettivo del governo, dopo aver scongiurato la procedura di infrazione.

“Ho invitato gli esponenti della maggioranza interna (Lega) ad appoggiare questa candidatura, in ragione di equilibri e garanzie – ha spiegato Conte – il discorso della neo-presidente ha incontrato molte delle nostre richieste come paese, in tema di politiche sociali, occupazione, tutela dell’ambiente e contrasto al traffico di migranti”.

Per quanto riguarda la salute del governo, Conte esclude ambiguità se dovesse cadere l’attuale maggioranza: “Se questa esperienza di govero dovesse terminare in via anticipata, non mi presterò a operazioni opache o ambigue”. L’obiettivo del premier è quello di continuare il suo mandato, sulla base di una “specifica maggioranza” e con un progetto di governo definito.