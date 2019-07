Crisi di governo, Salvini: “Il M5S governa col PD da due giorni in Ue”. Di Maio: “Lega mente”

Sull’elezione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avvenuta con 14 voti del M5S ed il no della Lega, ci sono ancora strascichi di governo, con Salvini che accusa i grillini di votare insieme al PD in Europa, mentre Di Maio fa sapere che la Lega aveva dato l’ok al voto della candidata tedesca.

Sui giornali il premier Conte cerca di rassicurare sulla tenuta del governo, mentre sui social Salvini e Di Maio non si risparmiano e vanno allo scontro sul voto europeo. Salvini lancia l’accusa: “Il M5S da due giorni è al governo insieme al PD in Europa”, ma dal M5S fanno sapere di non avere piani di alleanze con il PD per una nuova alleanza di governo.

“Hanno tradito il mandato degli italiani, votando insieme a Macron, Renzi e Merkel”, ha spiegato Salvini. Posizione sostenuta anche dalla ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, che ammette la diversità tra i due partiti: “Le divergenze tra Lega e M5S si stanno acuendo. Sono giorni importanti per prendere decisioni”, ha riferito ai cronisti.

“C’era l’accordo con la Lega per il voto ad Ursula von der Leyen in cambio di un Commissario”, a rivelarlo è Luigi Di Maio, accusando la Lega di mentire sul voto europeo e ribadendo che il M5S ha mantenuto gli accordi presi con i vertici europei.