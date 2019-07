FaceApp, l’app è diventata virale. Ma crescono i dubbi sulla privacy

L’app del momento è sicuramente FaceApp, che invecchia le foto delle persone in maniera realistica, ma crescono i dubbi sulla privacy, soprattutto per la memorizzazione delle foto scattate ed elaborate. Dove finiscono gli scatti? Non è dato saperlo, visto che l’applicazione non rispetta gli standard GDPR.

FaceApp è diventata virale anche grazie ai contest “Come sarai tra 30 anni?” che vedono un utilizzo massivo delle funzioni dell’applicazione, nata nel 2017 ma emersa solo nelle ultime settimane a livello globale.

L’effetto di invecchiamento (o di ringiovanimento) è reso realistico grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con un sistema semplice: basta caricare un selfie dopo aver scaricato l’app e la foto verrà invecchiata. Per fare questo però, la foto passa su un server negli Stati Uniti, o in un altro stato dove FaceApp possiede infrastrutture, come la stessa compagnia scrive nella politica della privacy, risalente al 2017 (e quindi antecedente all’introduzione del GDPR).

Ma l’app continua la sua crescita, molti vip italiani si sono cimentati nell’invecchiamento, da Alessandro Gassman ad Aurora Ramazzotti, passando anche per Fedez e Ferragni. Molto utilizzata dai club di calcio e calciatori, con record di visualizzazioni.