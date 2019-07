Inps, boom di ore di cassa integrazione autorizzate

Come riferito dall’Inps, nel mese di giugno si è registrato un netto aumento delle ore di cassa integrazione, soprattutto per quella straordinaria ed in deroga. L’aumento nel 2019 rispetto all’anno precedente è del 42,6%.

Rispetto al mese di maggio, a giugno l’Inps ha registrato un aumento del 9,4% della cassa integrazione autorizzata: nel complesso si hanno 27,6 milioni di ore di cassa integrazione. L’istituto di previdenza ha spiegato che per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, nel mese di giugno sono state autorizzate 8,1 milioni di ore, in calo rispetto al 2018 quando erano state 9,8 milioni (-17,2%).

Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, invece, i numeri cambiano, con 18,8 milioni di ore autorizzate a giugno, di cui 5,2 di solidarietà, che significa un aumento del 99,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, quando erano 9,4 milioni. Sul mese di giugno rispetto al mese precedente l’aumento è del 13,9%.

Per il responsabile di politica industriale della Cgil, Salvatore Barone, la cassa integrazione ordinaria registra un momento difficile temporaneo, mentre quella straordinaria fa riferimento ad un’incertezza ancora maggiore. Gli imprenditori non hanno certezze sugli ordini e sulla produzione futura.

Crescono i contratti a tempo indeterminato

Da punto di vista dei contratti, continua il trend positivo delle trasformazioni da determinato ad indeterminato. Nei primi cinque mesi del 2019 c’è una variazione netta dei contratti a tempo indeterminato pari a 328mila unità (sommando assunzioni a trasformazioni e sottraendo le cessazioni), con un +113,8% su base annua.

Le trasformazioni da determinato ad indeterminato passano da 199.000 a 324.000, con un incremento del 62,6%. Segnali che il M5S sottolinea come risultati positivi del Decreto Dignità, che aveva come obiettivo proprio la riduzione dei tempi determinati in favori di quelli stabili.