Iran: non vogliamo una guerra con gli Stati Uniti

Dopo gli scontri diplomatici e non delle ultime settimane, Teheran ha dichiarato pubblicamente di non avere intenzione di entrare in guerra con gli Stati Uniti. Nelle scorse settimane c’era stata tensione nello stretto di Hormuz e nel Golfo dell’Oman, con due petroliere colpite e con l’Iran accusato dagli Usa di averle attaccate.

“L’Iran non inizierà una guerra, anche se gli Stati Uniti lo hanno già fatto conducendone una economica, che colpisce la popolazione civile”, queste le parole del ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, in un’intervista rilasciata alla Cnn, durante una sua visita a New York, a margine di una conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

“Bisogna lavorare per evitare una guerra – ha spiegato Zarif – l’ipotesi di un conflitto come conseguenza della pressione economica effettuata con le sanzioni, non si può escludere”, ha detto il ministro degli Esteri, specificando che questa soluzione sarebbe un disastro e che bisogna lavorare per la pace.