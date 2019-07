Napoli, furbetti del cartellino: 62 avvisi di garanzia al Cardarelli

Una maxi operazione contro i furbetti del cartellino, è successo a Napoli, all’ospedale Cardarelli, dove 62 persone sono state raggiunte da un avviso di garanzia pratiche scorrette nella timbratura. I dipendenti sono stati ripresi dalle telecamere mentre timbravano e poi lasciavano l’ospedale. Ci sarebbe anche un minore coinvolto dalla madre: le timbrava il cartellino.

Molteplici sono le accuse e le modalità con cui i dipendenti cercavano di “aggirare” il sistema dei badge. Alcune persone timbravano per i colleghi, mentre altri entravano solo per timbrare e poi uscivano dall’edificio, come documentato dalle telecamere di sicurezza.

Nei video che sono stati acquisiti dalle forze dell’ordine si vede anche un minore, di 12-13 anni, che entra a timbrare per la madre, la quale, invece di andare a lavorare quel giorno, era rimasta a casa. Tutti i dipendenti rischiano il licenziamento.

Tra le 62 persone ci sarebbero anche due medici ed un sindacalista, uno era del reparto di pneumologia, mentre l’altro in oncologia. In questo reparto mancavano 8-9 dipendenti al giorno, come sottolineato dagli investigatori, il che ha ridotto la produttività e l’efficacia del reparto.