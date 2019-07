Pensioni ultime novità, i 5 punti della Cgil per superare la Fornero

La Cgil ha voluto aprire una discussioni sul sistema pensionistico attuale e sulle pensioni future, in ottica di un superamento della Legge Fornero e di una riforma delle pensioni che possa soddisfare sia le richieste attuali dei pensionati, sia chi la dovrà prendere nei prossimi anni.

Il sindacato ha organizzato diverse iniziative ed incontri sul tema delle pensioni, con lo slogan “Rivolti al futuro”, per sottolineare l’importanza delle prossime generazioni. Gli incontri avverranno a Roma, dal 19 luglio nella sede di corso d’Italia.

Cinque punti per rilanciare le pensioni e superare la Fornero

Le proposte della Cgil sono diverse e rivolte a fasce diverse della popolazione, per non lasciare fuori nessuno. Non è chiaro se queste proposte saranno poi effettivamente portate all’attenzione del governo e del ministro dell’Economia, per la stesura della manovra di Bilancio 2020.

Garantire ai giovani un lavoro vero

Creare una pensione contributiva di garanzia per le pensioni più basse e permettere ai giovani di poter contare su un assegno dignitoso

Rimuovere i paletti attuali per accedere alla pensione contributiva, per venire incontro a lavori con salari bassi

Superare il meccanismo legato all'aspettativa di vita, che costringe a lavorare fino a 70 anni

Dare supporto ai giovani per la previdenza complementare

A margine degli incontri ci sarà una tavola rotonda condotta da Giorgio Pogliotti, del Sole 24 Ore, ed alla quale prenderanno parte il segretario della Cgil, Maurizio Landini, il sottosegretario (Lega) al Lavoro, Claudio Durigon, Tommaso Nannicini (PD) della Commissione Lavoro al Senato e Renata Polverini (Forza Italia) della Commissione Lavoro alla Camera.