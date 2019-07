Serbia, allarme bomba su un aereo Lufthansa: evacuate 135 persone

Un allarme bomba su un aereo Lufthansa, della tratta Belgrado-Francoforte, ha fatto scattare le procedure di evacuazione per i 130 passeggeri e per i cinque membri dell’equipaggio. A bordo sono saliti gli artificieri per cercare la bomba, segnalata da una notizia che è stata considerata affidabile.

L’aereo si trovava all’aeroporto di Belgrado ed era in partenza per Francoforte. La polizia ha circondato l’area di sosta dell’aereo, fin quando la zona non sarà considerata sicura dal lavoro degli artificieri.

Non è ancora chiaro se la notizia dell’allarme bomba fosse affidabile, per il momento è stata data per buona dalle autorità che riferiranno i dettagli dell’operazione nelle prossime ore. Le persone a bordo saranno reinstradate su altri voli della compagnia.