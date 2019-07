TripAdvisor non può avere recensioni “autentiche”: multata dal Consiglio di Stato

Sotto accusa le recensioni di TripAdvisor, che non può dichiararle “vere ed autentiche” perché non è in grado di verificarle. Per questo motivo il sito che confronta hotel e ristoranti è stato multato di 100mila euro dal Consiglio di Stato.

Già alla fine del 2014 era arrivata una multa dall’Antitrust di 500mila euro a TripAdvisor, per aver diffuso “informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni, adottando strumenti inadeguati per contrastare il fenomeno delle false recensioni”.

Nel 2015 questa multa da 500mila euro era stata annullata dal Tar, che affermava come TripAdvisor non aveva evidenziato le recensioni come “vere”, “richiamando anzi alla necessità di maggior controllo”. Successivamente è arrivata l’ultima sentenza, che ripristinava la multa, a causa di alcune frasi inserite nel sito, che facevano pensare alle recensioni come strumento affidabile di giudizio.