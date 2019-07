Venezuela, ok della Lega alla risoluzione Ue

La Lega ha votato a favore della risoluzione Ue al Parlamento europeo, insieme a PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il M5S si è astenuto, votando di nuovo in modo contrapposto rispetto agli alleati di governo della Lega.

Il parlamento europeo aveva chiesto di applicare delle “sanzioni aggiuntive” contro il Venezuela ed il suo governo, per violazione dei diritti umani, con grande risalto per “la grave situazione di emergenza che è in atto in Venezuela”. L’Aula ha ribadito il pieno sostegno a Juan Guaidò, il legittimo presidente ad interim ed all’Assemblea Nazionale, come organo democratico legittimo.

La risoluzione Ue è stata votata ed approvata dal Parlamento europeo con 455 voti favorevoli, 85 contrari e 105 astenuti. Non è la prima volta che gli alleati di governo votano in maniera contrapposta, come era accaduto con l’elezione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.