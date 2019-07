È morto lo sceneggiatore Mattia Torre, autore di Boris e La linea verticale

Mattia Torre, sceneggiatore di alcune delle serie televisive di maggior successo, come Boris e La linea verticale, è morto a Roma dopo una lunga malattia. Era stato anche autore televisivo e regista, ma è ricordato soprattutto per Boris, realizzato con Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, divenuta anche film.

Nella serie Boris si raccontava il dietro le quinte di una serie tv, “Gli occhi del cuore”, piena di diverse avventure. Era stato sceneggiatore anche per il cinema, con “Ogni maledetto Natale”, scritto sempre insieme a Vendruscolo e Ciarrapico.

Aveva iniziato a teatro, nel 2007, dove aveva incontrato gli altri due sceneggiatori e registi, con cui aveva scritto “Piovono mucche”, premiato col Solinas. Aveva collaborato con Serena Dandini, per Parla con me e The Show must go off, oltre a quella con Valerio Mastandrea, per il quale ha scritto un pezzo teatrale “Il migliore” e successivamente lo ha diretto ne “La linea verticale”, dove raccontava la sua malattia.

La linea verticale è la sua storia autobiografica, paziente dell’ospedale Regina Sant’Elena, di Roma. La serie è stata prodotta dalla Rai, con un successo anche su Rai Play.