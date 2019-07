Grecia, forte terremoto di magnitudo 5,3: gente in strada

La scossa di terremoto che ha colpito la Grecia ha causato forti disagi, con la gente che si è riversata in strada.

L’intensità sarebbe stata di 5,3 di magnitudo, con epicentro a 23 chilometri dalla capitale, causando anche il blackout delle linee telefoniche. L’epicentro è stato rilevato a soli due chilometri di profondità, per questo si è sentito maggiormente.

Molta la paura tra la popolazione che è uscita in strada dopo la scossa, nonostante le autorità abbiano spiegato che non si sono stati danni a persone o cose.

Problemi anche per la corrente elettrica, che è stata disattivata dalle autorità in alcune zone. I soccorsi sono a disposizione della popolazione, per ora non si sono segnalati feriti e nemmeno crolli evidenti.