L’Iran ha sequestrato una petroliera britannica

I Guardiani della Rivoluzione iraniana hanno sequestrato una petroliera britannica, la “Stena Impero” nello stretto di Hormuz. A darne notizia sono stati gli stessi pasdaran, tramite il loro sito internet ufficiale “Sepahnews”.

Secondo quanto riportato, la petroliera britannica “non avrebbe rispettato il codice internazionale” ed è stata posta sotto sequestro su richiesta delle autorità portuali di Hormozgan. Si rischia di inasprire il contrasto e lo scontro tra Teheran e Washington, già alti dopo le ultime vicende, con il drone americano abbattuto e le petroliere attaccate il mese scorso con un missile.

Il governo britannico: “Nessun contatto radio”

La Stena Impero era diretta verso l’Arabia Saudita, come hanno spiegato la Stena Bulk, proprietaria dell’imbarcazione e la Northen Marine Management. Inoltre hanno affermato di non essere riuscite ad entrare in contatto con la nave. Il governo britannico non è riuscito a contattare la nave ed ha chiesto ulteriori spiegazioni al governo iraniano.