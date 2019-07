La gaffe di Boris Johnson: “Questa aringa è simbolo dell’Ue che non va”. Ma è una legge UK

Si avvicina il momento in cui il partito conservatore sceglierà il proprio leader, con Boris Johnson che è il favorito, ma continua a fare gaffe durante i suoi discorsi. In questo caso si era scagliato contro l’Unione Europea per il modo in cui le aringhe vengono impacchettate, ma la legge a regolare ciò è britannica.

Boris Johnson è uno dei brexiter più duri, ha sostenuto la brexit dal primo giorno e molto probabilmente diverrà il nuovo leader dei Tory e nuovo primo ministro. Ieri il parlamento britannico ha votato un emendamento per evitare che le Camere vengano “bypassate” per poter uscire senza accordo, come aveva fatto capire Johnson.

La sfida per il partito conservatore è con Jeremy Hunt, anche se i sondaggi mostrano un Boris Johnson saldamente in vantaggio e la prossima settimana succederà a Theresa May. Dovrà però iniziare un negoziato con l’Europa, visto che il No Deal non è detto possa passare in Parlamento, con più esponenti europei che hanno più volte detto che l’accordo attuale non si cambia. Nei prossimi mesi la vicenda entrerà più nel vivo, con l’avvicinarsi della data di scadenza del 31 ottobre.