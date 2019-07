Milano, un ragazzo trovato morto nella piscina comunale

Un ragazzo è stato trovato morto nella piscina comunale di Milano, si tratterebbe della piscina di Sant’Abbondio, a sud di Milano. L’allarme è arrivato alle forze dell’ordine alle ore 3.20, quando sono stati inviati i soccorsi sul luogo non c’era già nulla da fare.

Non ci sono ancora molti dettagli sulla dinamica dei fatti, per ora l’ipotesi degli inquirenti è quella di una goliardata: un gruppo di amici potrebbe essere entrato in piscina durante la notte e si sarebbe poi trasformata in tragedia.

Nelle prossime ore saranno ascoltati i gestori della piscina e si cercherà di identificare il ragazzo morto per capirne di più, sentento familiari ed amici. Dalle prime analisi sembra essere morto annegato in acqua e non ci sarebbero segni di lotta.