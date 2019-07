Napoli, raid di Camorra nella piazza dove fu ucciso Genny Cesarano

Due raid nella notte a Napoli, con spari all’impazzata in diverse zone della città. Due bossoli sono stati ritrovati dalla polizia al quartiere Sanità, davanti la chiesa dove fu ucciso Genny Cesarano.

Il ragazzo fu ucciso durante un raid di camorra, ma si trovava li per caso e la sua vicenda aveva fatto molto scalpore, per la sicurezza nelle strade di Napoli, non sempre garantita ai cittadini innocenti.

In un’altra piazza, Materdei, sono stati ritrovato otto bossoli, con la stessa dinamica, spari all’impazzata e nessun testimone. La polizia non esclude che si possa trattare della stessa banda che ha effettuato dei raid intimidatori in due piazze diverse nel corso della notte.

“La camorra non spegnerà il faro che abbiamo acceso”, queste le parole di Antonio Cesarano, il padre di Genny, ucciso per errore dalla camorra. “La ferita non si è mai rimarginata, quella piazza è piena di ragazzi come il 6 settembre 2015 quando fu colpito Genny”, ha spiegato Antonio Ceserano.