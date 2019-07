Roma, arrestato romeno per violenza di gruppo dopo due mesi di indagini

È stato arrestato a Roma un romeno di 25 anni, nella serata di giovedì, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Secondo la polizia sarebbe uno dei tre autori dello stupro avvenuto vicino la discoteca “Factory Club”, come denunciato da una ragazza etiope di 21 anni lo scorso maggio.

La polizia ha portato avanti le indagini negli ultimi due mesi, facendo riferimento alle telecamere di videosorveglianza, che avevano immortalato alcuni dettagli.

Gli investigatori avrebbero raccolto prove della sua colpevolezza ed ora stanno lavorando per trovare anche gli altri due che avevano partecipato alla violenza. Il caso aveva fatto molto scalpore, per la vicinanza con la discoteca, come aveva raccontato la ragazza, approcciata da alcune persone in quella zona.