Von der Leyen: “La Russia vìola le leggi. Sì alle sanzioni, ma dialoghiamo”

La neo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi principale da affrontare come prima cosa, tra i quali c’è quello della questione russa. Per la presidente della Commissione la Russia vìola le leggi internazionali, quindi le sanzioni sono giustificate.

“Dovremo mantenere le sanzioni, ma allo stesso tempo dovremo cercare il dialogo con il governo russo”, ha spiegato la tedesca von der Leyen, che ha parlato anche di immigrazione, con il trattato di Dublino da modificare.

“Mi meraviglio come un accordo così sbagliato possa essere stato firmato”, ha detto la presidente della Commissione, in riferimento all’obbligo di accoglienza per il paese di primo sbarco, che causa il problema delle quote e delle spartizioni tra paesi europei, mettendo in difficoltà i paesi di confine.

Sull’Italia annuncia uno “stretto monitoraggio” ed un’apertura al dialogo ed al confronto, senza escludere nuova flessibilità da poter concedere al governo italiano. La Von der Leyen ha anche parlato di salario minimo e di un’assicurazione europea sui disoccupati, che andrebbe anche a scontrarsi con il programma della Cdu, partito tedesco da cui proviene.