Lady Gaga e Bradley Cooper convivono insieme

A dare lo scoop è stata la rivista di gossip “Touch”, che sosterrebbe come la coppia Lady Gaga e Bradley Cooper sia andata a vivere insieme. I fan si sono scatenati alla notizia, che era attesa da mesi, dopo che era stata confermata la relazione.

Dopo la separazione con Irina Shayk, i due starebbero costruendo la convivenza. Secondo le notizie Lady Gaga avrebbe già traslocato nell’appartamento di New York dell’attore di Hollywood. Non c’è ancora certezza e non ci sono foto per dimostrare l’effettiva convivenza, ma le fonti sembrano affidabili.

Sui social i fan di Lady Gaga si sono già espressi favorevolmente a questa eventualità, che li renderebbe una delle coppie più popolari di Hollywood.

Per il momento la coppia non sarebbe interessata a sposarsi, come riferito al magazine: “Non vogliono troppa attenzione sulla loro relazione”. La relazione sarebbe iniziata dopo il film che hanno girato insieme “A Star is Born“, con notizie contrastanti nell’ultimo periodo, che hanno visto dichiarare Lady Gaga incinta di Cooper, poi smentita prontamente.