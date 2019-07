Londra, gas sulla metro: caccia a due uomini

Due uomini sono ricercati dalla polizia britannica, sospettati di aver rilasciato gas nella stazione centralissima di Oxford Circus della metropolitana di Londra. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di gas lacrimogeno, stando ai sintomi che hanno mostrato i passeggeri esposti al gas.

Alcune persone sono state soccorse all’esterno della metropolitana, mostravano crisi respiratorie, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Come riportato dalla polizia l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 9.13 locali, quando erano le 10.13 in Italia. Sono state rilasciate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostravano i due ricercati all’opera.

Si tratterebbe di due uomini bianchi, uno con i capelli scuri, di circa 30 anni, mentre il complice sarebbe un giovane con capelli rossicci. Entrambi indossabano jeans e scarpe da ginnastica.

#Westminster

A number of passengers on board a a London Underground train struggled to breathe and were left coughing after ‘CS gas’ was released inside a carriage at #OxfordCircus tube station this morning.

BTP said the incident was reported at 9.13.

More below. pic.twitter.com/A0tHUR0zEy

— London 999 Feed (@999London) July 20, 2019