Merkel: “Chiarire i contatti tra la Russia ed i populisti”

Sulla vicenda russa è intervenuta la cancelliera tedesca, Angela Merkel, chiedendo dei chiarimenti all’Italia, da parte del Parlamento e dei partiti coinvolti. Durante la conferenza stampa estera la Merkel ha sottolineato i rapporti tra i populisti in Europa ed il Cremlino.

“È ovvio il tentativo di influenzare la politica europea da parte della Russia – ha detto la cancelliera tedesca – vediamo spesso che i partiti populisti e di destra ricevono l’appoggio del Cremlino. Questo è motivo di preoccupazione”.

I salvataggi in mare sono un imperativo umanitario

Per la Merkel la soluzione non è possibile sia quella della redistribuzione ad hoc dei migranti di ogni barchino in arrivo ed ha annunciato una “soluzione temporanea” alla questione, per evitare lo scontro tra paesi europei ogni volta che una nave approda sulle coste europee.

Sull’accordo di Dublino la cancelliera tedesca ha ammesso le colpe anche della Germania, ed ha definito la riforma “difettosa ed ingiusta”.

Nessun problema con i tremori

Con l’occasione della conferenza stampa estiva, i cronisti hanno chiesto nuovamente conto dei tremori di cui è stata protagonista nelle ultime settimane, spaventando sia i media tedeschi che quelli internazionali.

La neo 65enne, che ha compiuto gli anni nei giorni scorsi, ha scherzato sulla sua condizione fisica: “Come essere umano, ho un interesse molto alto della mia salute”, queste le parole della cancelliera tedesca. È confidente di concludere il suo mandato fino al 2021, quando si ritirerà a vita privata, come ha più volte detto.