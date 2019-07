Oggi alle 18.28 Luca Parmitano torna nello spazio

In occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna, Luca Parmitano partirà verso l’ISS insieme all’astronauta della NASA, Andrew Morgan, ed al cosmonauta Alexander Skvortsov. La missione è organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea ed è stata denominata Beyond.

È la seconda volta nello spazio per Luca Parmitano, il quale prenderà anche il comando della Stazione Spaziale Internazionale, per la prima volta il ruolo è stato assegnato ad un italiano. La missione Beyond si concluderà il 6 febbraio 2020, quando l’astronauta italiano tornerà sulla Terra.

Nei giorni scorsi ha tenuto i test di preparazione al lancio al cosmodromo di Baikonour, oggi alle 18.28 partirà per l’ISS. “Andiamo fuori dalla Terrra e ci sentiamo al servizio dell’umanità – ha dichiarato Parmitano durante la conferenza stampa – sarò al servizio del mio equipaggio, per permettere loro di brillare”, queste le parole di “AstroLuca” a poche ore dalla partenza.

“Due anni fa con i colleghi abbiamo deciso di inserire il simbolo dell’allunaggio nel simbolo della missione Beyond ed oggi il ciclo si chiude in maniera perfetta”, ha spiegato Parmitano in riferimento alla coincidenza con i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.