Palermo, smantellata rete pirata ZSat: denunciato 35enne

È stata smantellata la rete pirate della piattaforma ZSat, che rimandava illegalemente le trasmissioni Sky in tutta Italia. Denunciata una persona di 35 anni dalla Polizia di Palermo, dopo che nella sua abitazioni sono stati trovati 57 decoder, che servivano a fornire segnale ai suoi 11mila clienti.

La riproduzione illegale del segnale di Sky avveniva via internet, dove i vari utenti potevano accedere ai canali a pagamento. Il 35enne è stato denunciato per violazione del diritto d’autore. Nella sua abitazione aveva 57 decoder di Sky Italia, dove reperiva il segnale da inviare in rete.

Inoltre gli agenti della polizia postale hanno trovato nell’abitazione 186mila euro in contanti, nascosti nella spazzatura e negli scarichi dei bagni, oltre ad una macchina conta banconote, lingotti d’oro e due “wallet” hardware, cioè dei portafogli virtuali per contenere criptovalute, che ancora non sono stati analizzati.

La polizia postale ha condotto le indagini sulle trasmissioni illegali della Pay-Tv su internet, in grado di generare molti profitti, visto che ai clienti veniva chiesta una somma esigua rispetto al costo di un abbonamento. Le IPTV pirata consentivano, attraverso un semplice dispotivo domestico, il cosiddetto “Pezzotto”, la visione di canali a pagamento.

Si stima un giro pari a 700 milioni di euro all’anno, con una perdita notevole per le trasmissioni a pagamento, oltre al proliferare delle organizzazioni criminali dietro questi meccanismi.